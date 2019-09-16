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برلمان

سحر طلعت تحذر من تكرار أزمة سيول الإسكندرية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:47 م
النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
حذرت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، من تكرار واقعة الغرق التي شهدتها المحافظة عام 2015، وذلك في ضوء التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد مؤخرا وبحلول فصل الخريف، باحتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام.

وطالبت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأجهزة المعنية بالمحافظة بخطة استباقية واضحة للتعامل المباشر مع أي وضع محتمل، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتطهير شنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة من المخلفات والقمامة التي قد تمنع صرف المياه، وكذلك تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات اللازمة.


وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ضرورة أن يكون هناك خط مفتوح للتواصل بين المحافظة وهيئة الأرصاد للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة، وكذلك تخصيص أرقام للمواطنين لاستقبال الشكاوى في هذا الصدد، وأن يتم الإعلان عنها علي مستوي واسع.

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