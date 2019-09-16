تجديد حبس المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام.



وكشفت استجوابات الأجهزة الأمنية بالجيزة للمتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام تفاصيل جديدة عن نشاط العصابة الذي استمر علي مدار سنوات ماضية نفذوا خلالها عدة جرائم وأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولي حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.



وقال المتهمون أيمن ٢٦ سنة عامل ومقيم العاشر من رمضان ومحمد ٣٥ سنة سائق وعبد الرحمن ٣٢ سنة أنهم منذ 7 سنوات في عام 2012 نجحوا في سرقة مبلغ مليون و120 ألف جنيه من مدرسة خاصة وتم إلقاء القبض عليهم ولكن لم يعيدوا المبلغ كما أنهم اعترفوا بسرقة مدرسة بمنطقة أكتوبر قبل تنفيذ الجريمة الأخيرة بأسبوع حيث تسللوا إليها ولم يعثروا علي أموال بالخزينة فاستولوا علي 4 شاشات LCD أرشدوا عن 2 منها وبيع 2 آخرين.



واستكمل المتهمون اعترافاتهم في التحريات التي أجريت برئاسة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أنه فشلوا في سرقة مدرسة بمنطقة الهرم عندما حاولوا التسلل إليها وفوجئوا بوجود الخفير مستيقظا، وعن طريق اختيار أهدافهم من المدارس فإنهم يستخدمون GBS لتحديد أماكن المدارس الخاصة بمختلف المناطق والمحافظات وبعد تحديد المكان يتولي أحدهم رصده لمدة من 2 إلي 3 أيام لرسم الخطة وتحديد المداخل والمخارج للهرب سريعا فور السرقة.



ويتولون تقسيم المبالغ المستولي عليها فيما بينهم حتى تم إلقاء القبض عليهم بعد العملية الأخيرة بهضبة الأهرام، وقال مالك المدرسة أن المبلغ المستولي عليه 669 ألف جنيه واستعادت قوات الأمن مبلغ 450 ألف جنيه.



وأشارت التحريات أن بداية اكتشاف الجريمة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم من هبة.أ 45 سنة مدير مدرسة رويال سباتس بهضبة الأهرام باكتشافها سرقة خزينة المدرسة بعد كسر باب مكتب الحسابات، فريق البحث الذي شكله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فحص مسرح الحادث وتولي خبراء الأدلة الجنائية رفع البصمات.



وبعد 48 ساعة من البحث وفحص العمالة السابقة وآخر المترددين والمشاهدات توصل فريق البحث الي هوية المتهمين من خلال فحص كاميرات المراقبة إلي هوية المتهمين بعد رصدهم يهربون بسيارة ميكروباص عقب تنفيذ جريمة السرقة.



تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من إلقاء القبض علي المتهمين بعد مطاردتهم بعدة محافظات علي مدار يومين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة حيث أنهم نفذوا عدة جرائم مماثلة بمحافظات مختلفة بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية وأنهم دائما يستهدفون المدارس الكبرى خاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام قليلة لعلمهم لأن المدارس تجمع المصروفات قبل الدراسة بفترة كبيرة وأنهم من خلال تلك الجرائم تمكنوا من جمع مبالغ طائلة.



أرشد المتهمون عن المبلغ المسروق كما يستجوبهم فريق البحث حول الجرائم السابقة التي ارتكبوها علي مدار الفترات السابقة.







