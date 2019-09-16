رؤوف عبدالقادر: تكريم أبطال الأهلي دافع لمزيد من الإنجازات

أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن تكريم أبطال النادي ممن حققوا إنجازات عالمية وإفريقية وعربية يأتي امتدادا للدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مساندة كل من ينجح في رفع علم مصر وعلم النادي الأهلي في المحافل الرياضية المختلفة.



وقال عبدالقادر إن تكريم مجلس الإدارة للأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات من الكبار والناشئين رسالة واضحة للجميع تؤكد ان الأهلي يساند كل من يمتلك القدرة على تحقيق النجاحات سواء في مسيرته مع النادي أو المنتخبات الوطنية، في ظل الدور المحوري والدائم الذي يقوم به الأهلي في تفريخ المواهب وصناعة الابطال وامداد المنتخبات الوطنية المصرية بأفضل العناصر المميزة.



وأشار إلى أن حفل التكريم الذي يقام مساء الاثنين بفرع النادي بمدينة نصر يأتي في توقيت مناسب للغاية، خاصة مع اقتراب العديد من أبناء النادي من حجز بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.



وشدد عبد القادر على أن مؤازرة هؤلاء الأبطال في هذا التوقيت يعزز من فرصهم في المنافسة لحصد الميداليات الأولمبية التي تضاف إلى سجلات الرياضة المصرية.



ووجه مدير عام النشاط الرياضي الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه المستمر لكافة فرق النادي من خلال الصفقات ومعسكرات الإعداد وتوفير الأجواء المناسبة من أجل الفوز بالبطولات ووضع الأهلي في المكانة التي يستحقها التي تلبي طموحات جماهيره على كافة الأصعدة .



