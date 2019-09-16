فقه بناء الدولة .. خالد الجندي: ممارسة المسلمين شعائر الدين يؤلم الإرهابيين .. وزير الأوقاف اليمني: العدل والأمن والتنمية مقومات رئيسية للتطور.. والنجار: مهاجمو الوطن مفسدون فى الأرض.. صور

فقه بناء الدولة محور اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف:

-وزير الأوقاف اليمني:

العدل والأمن والتنمية مقومات رئيسية لبناء الدولة العصرية

-خالد الجندي:

ممارسة المسلمين شعائر دينهم يؤلم الإرهابيين

-عبد الله النجار: