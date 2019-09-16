فقه بناء الدولة .. خالد الجندي: ممارسة المسلمين شعائر الدين يؤلم الإرهابيين .. وزير الأوقاف اليمني: العدل والأمن والتنمية مقومات رئيسية للتطور.. والنجار: مهاجمو الوطن مفسدون فى الأرض.. صور

فقه بناء الدولة محور اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف:
-وزير الأوقاف اليمني:
-وزير الأوقاف اليمني:
العدل والأمن والتنمية مقومات رئيسية لبناء الدولة العصرية
-خالد الجندي:
-خالد الجندي:
ممارسة المسلمين شعائر دينهم يؤلم الإرهابيين
-عبد الله النجار:
-عبد الله النجار:
مهاجمو الدولة مفسدون فى الأرض ويجب إسقاط الجنسية عنهم
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية" بحضور أكثر من 500 مشارك من داخل مصر وخارجها.
وفي كلمته قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني: إن بناء الدول مثل بناء الأجسام تحتاج الى التكاتف والصبر حتى تصبح دولة قوية قادرة على تجاوز المحن ومتماسكة، لافتا إلى أن مقومات بناء الدولة ثلاثة وهي العدل والأمن والتنمية فلا تنمية بدون استقرار ولا أمن بدون عدل فالعدل أساس الملك، فهو مسؤولية تشابكية للحفاظ على استقرار الدول، ووالدولة الوطنية هي التي تتلاشى فيها كل التشابكات والمشاكل بين أحزابها ومؤسساتها وإعلاء مصلحة الوطن فقط.
وأضاف أحمد عطية، خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن الإرهاب أطاح بالعديد من الدول الوطنية وأسقطها فأراق الدماء ومن أسباب نسف الدول وجود كيانات وجماعات مسلحة ومليشيات تنقلب على الحاكم الشرعي وهذه المليشيات المسلحة تملأ كثير من الدول.
وتابع : من أسباب نسف الدول عدم الالتزام بالقوانين وتدخل البعض في شؤون الغير، ونحن في اليمن سنقف مع وثيقة القاهرة التي ستصدر عن المؤتمر للحفاظ على أجساد الدول ولضمان عودة الأمن والاستقرار لوطننا.
وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة هي الكيان الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وتحفظ له هيبته ومكانته وتساعده على الاستقرار وممارسة شعائره الدينية وهو ما يؤلم الإرهابيين ويؤذيهم لافتا الى إن الجماعات الإرهابية لا تعترف بشيء اسمه الدولة.
وأضاف الجندي خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن كلمة الدولة مرتبطة بعزة المسلم والمجتمع لذلك أرى أن العالم بأثره اصطلح على مفاهيم محددة تساعد على تغيير الدول.
وأوضح الجندي أن الأحكام الفقهية تغير معظمها بداية من مرحلة ما قبل الدولة وما بعد الدولة فمثلا مفهوم الهجرة وأحكامها تغير قبل الدولة ومابعدها كما أن ثلث الأحكام الفقهية تغيرت لتتناسب مع قوانين الدول لاستمرار العزة والاستقرار للمسلمين في هذه الدول.
وتابع الجندي قائلا: نحن نعيش في عصر يعاني فيه المسلم من التعديل الذي طرأ على الفقه، داعيا العلماء للبحث عن الثابت والمتغير لمواكبة العصر.
فيما قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن ما تقوم به الدولة من تحركات وإنجازات للأجيال القادمة أمر هام يجب مساندتها فى بناء المستقبل الذى لا يقوم علي الاختلاف في الدين بل قيام الدولة الوطنية.
وأضاف النجار خلال كلمتة بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية " أن بقاء الدولة يكون بمراعاة حقوق الأجيال القادمة والتي ستدعو للقائمين علي الأمر اليوم، فإذا كان في الجيل الحالية شي من النكران، فيجب ألا ننسي الأجيال المقبلة فبناء المشروعات يدعو إليه الإسلام والذين يستهزئون بأي حكومة تنبي للمستقبل هم جهلة حاقدون لا يفهمون معني الدين وما قاله الله ورسوله وحذر النجار من خيانة الصالح العام، فعقوبته شديدة في الإسلام وهو نوع من الإفساد في الأرض.
وتابع: من يهاجم الدولة يكون عقابه أن يحرم من العيش علي هذه البلد وأن يسحب جنسيتهم وهو يواكب عقوبة النفي من الأرض وهذا ما قاله الإرهابيين عبد القادر عودة وسيد قطب، فكل من يخرب في بلدنا مصر لا يجوز أن ينعم بخيراتها أو ينسب لخيراتها ليكون جزاؤه من جنس العمل فإسقاط الجنسية عن المفسدين في الأرض والذين يسعون لهدم الدولة هو من الصالح العام.
وأكد الدكتور عبد الله النجار إن التائب عن إفساده يشترط ألا بكون في رقبته دماء وأن يدفع ثمن خرابه وأهلا به بعد ذلك.
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية" بحضور أكثر من 500 مشارك من داخل مصر وخارجها.
وفي كلمته قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني: إن بناء الدول مثل بناء الأجسام تحتاج الى التكاتف والصبر حتى تصبح دولة قوية قادرة على تجاوز المحن ومتماسكة، لافتا إلى أن مقومات بناء الدولة ثلاثة وهي العدل والأمن والتنمية فلا تنمية بدون استقرار ولا أمن بدون عدل فالعدل أساس الملك، فهو مسؤولية تشابكية للحفاظ على استقرار الدول، ووالدولة الوطنية هي التي تتلاشى فيها كل التشابكات والمشاكل بين أحزابها ومؤسساتها وإعلاء مصلحة الوطن فقط.
وأضاف أحمد عطية، خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن الإرهاب أطاح بالعديد من الدول الوطنية وأسقطها فأراق الدماء ومن أسباب نسف الدول وجود كيانات وجماعات مسلحة ومليشيات تنقلب على الحاكم الشرعي وهذه المليشيات المسلحة تملأ كثير من الدول.
وتابع : من أسباب نسف الدول عدم الالتزام بالقوانين وتدخل البعض في شؤون الغير، ونحن في اليمن سنقف مع وثيقة القاهرة التي ستصدر عن المؤتمر للحفاظ على أجساد الدول ولضمان عودة الأمن والاستقرار لوطننا.
وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة هي الكيان الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وتحفظ له هيبته ومكانته وتساعده على الاستقرار وممارسة شعائره الدينية وهو ما يؤلم الإرهابيين ويؤذيهم لافتا الى إن الجماعات الإرهابية لا تعترف بشيء اسمه الدولة.
وأضاف الجندي خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن كلمة الدولة مرتبطة بعزة المسلم والمجتمع لذلك أرى أن العالم بأثره اصطلح على مفاهيم محددة تساعد على تغيير الدول.
وأوضح الجندي أن الأحكام الفقهية تغير معظمها بداية من مرحلة ما قبل الدولة وما بعد الدولة فمثلا مفهوم الهجرة وأحكامها تغير قبل الدولة ومابعدها كما أن ثلث الأحكام الفقهية تغيرت لتتناسب مع قوانين الدول لاستمرار العزة والاستقرار للمسلمين في هذه الدول.
وتابع الجندي قائلا: نحن نعيش في عصر يعاني فيه المسلم من التعديل الذي طرأ على الفقه، داعيا العلماء للبحث عن الثابت والمتغير لمواكبة العصر.
فيما قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن ما تقوم به الدولة من تحركات وإنجازات للأجيال القادمة أمر هام يجب مساندتها فى بناء المستقبل الذى لا يقوم علي الاختلاف في الدين بل قيام الدولة الوطنية.
وأضاف النجار خلال كلمتة بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية " أن بقاء الدولة يكون بمراعاة حقوق الأجيال القادمة والتي ستدعو للقائمين علي الأمر اليوم، فإذا كان في الجيل الحالية شي من النكران، فيجب ألا ننسي الأجيال المقبلة فبناء المشروعات يدعو إليه الإسلام والذين يستهزئون بأي حكومة تنبي للمستقبل هم جهلة حاقدون لا يفهمون معني الدين وما قاله الله ورسوله وحذر النجار من خيانة الصالح العام، فعقوبته شديدة في الإسلام وهو نوع من الإفساد في الأرض.
وتابع: من يهاجم الدولة يكون عقابه أن يحرم من العيش علي هذه البلد وأن يسحب جنسيتهم وهو يواكب عقوبة النفي من الأرض وهذا ما قاله الإرهابيين عبد القادر عودة وسيد قطب، فكل من يخرب في بلدنا مصر لا يجوز أن ينعم بخيراتها أو ينسب لخيراتها ليكون جزاؤه من جنس العمل فإسقاط الجنسية عن المفسدين في الأرض والذين يسعون لهدم الدولة هو من الصالح العام.
وأكد الدكتور عبد الله النجار إن التائب عن إفساده يشترط ألا بكون في رقبته دماء وأن يدفع ثمن خرابه وأهلا به بعد ذلك.