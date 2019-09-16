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عالم مصري يوضح تفاصيل اكتشاف تابوت الملكة تاوسرت..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:53 م
تابوت الملكة تاوسرت
تابوت الملكة تاوسرت
مي محمد
قال الدكتور بسام الشماع ، عالم المصريات ، إن تابوت الملكة تاوسرت قد انتقل عن طريق علماء و عمال من وزارة الآثار من البر الغربي بالأقصر و من ثم تم وضعه في متحف الأقصر للعرض على الزوار والسائحين.

وتابع خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، اليوم الإثنين ، أن الملكة تاوسرت هي أخر ملكة فرعونية بالأسرة 19 .

وأردف أن تابوت الملكة تاوسرت مصنع من الجرانيت الوردي و يبلغ وزنه 6 طن ، مشيرا إلى ان هذا التابوت يعد من الثروات الحيوية نظرا لما يحتويه من حجارة جرانيت.

ولفت إلى أن بعد وضع التابوت في متحف الأقصر في البر الشرقي من الاقصر أتاح الفرص لجميع زوار محافظة الأقصر زيارة و رؤية تابوت الملكة تاوسرت ، و التعرف على تاريخها و على الحضارة المصرية.

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