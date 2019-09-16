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أخبار البلد

عماد الدين حسين: الإعلام العربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:47 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق: إن الإعلام العربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله وقد أصبح غير مؤثر.

واقترح عماد الدين حسين خلال خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين بالوفد الإعلامى الإماراتى بمقر النقابة اليوم، أن يكون تخصيص فرع بجائزة دبى للصحافة العربية يتعلق بمحور الشائعات.

وشدد عماد الدين حسين على أنه حان الوقت لدراسة حقيقية حتى يمكن إعادة الاعتبار للإعلام العربي وليقدم أشياء متنوعة.

واستقبل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفدا إماراتيا برئاسة وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية بمقر النقابة.

ويزور الوفد الإعلامى نقابة الصحفيين ضمن سلسلة من اللقاءات والحوارات التي يجريها الوفد فى مصر خلال الأيام الجارية.

ويعقد مجلس النقابة لقاء مع الوفد الإماراتي خلال الزيارة المقررة غدا بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وكيل النقابة.

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