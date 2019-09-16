موعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة التونسية..وجولة الإعادة

كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "فاروق بو عسكر" اليوم الاثنين، عن موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال فى تصريحات صحفية اليوم جولة الاعادة 29 سبتمبر الجاري او 6 اكتوبر المقبل وعلى اقصى تقدير يوم 13 اكتوبر 2019، وفق ما أوردت صحيفة الشروق التونسية.



قال بو عسكر، ان الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، ستكون مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول او ثان، مفسرا انها ان كانت في الطور الثاني (الاستئنافي) ستذهب هيئة الانتخابات الى اقصى المواعيد.



واكد من جهة اخرى انه لا يمكن التصريح بأحد هذه المواعيد الثلاثة الا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومآلاتها امام القضاء الاداري ، مبرزًا انه سيتم اليوم الاعلان عن النتائج الاولية ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة وفي مقرات الهيئة وقبول جميع الطعون المحتملة في نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية.



من جهة اخرى، ذكر بو عسكر بان عملية الفرز وتجميع النتائج انطلقت منذ مساء امس الاحد في كافة الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجه قائلا:" ان هيئة الانتخابات مطالبة بتجميع 13 الف و155 محضر اقتراع ،وهذه المحاضر ترد للهيئة تباعا من الهيئات الفرعية و يتم مباشرة معالجة تلك المحاضر بصفة يدوية بطريقة اعلامية".



وافاد انه والى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم تمت معالجة ثلث محاضر الاقتراع مؤكدا انه وخلال الساعات القليلة القادمة ستتسارع وتيرة وصول المحاضر من الهيئات الفرعية بالداخل .

