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أخبار البلد

سفير كوريا: افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف الشهر المقبل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:59 م
سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية خلال المؤتمر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة إنه سعيد بتنظيم المسابقة البحثية للعام الثالث على التوالي، حيث وجه شكره لأعضاء جمعية الصداقة المصرية الكورية.

وأكد سفير كوريا في القاهرة في كلمته خلال الإعلان عن انطلاق المسابقة البحثية المتعلقة بسبب الارتقاء بالعلاقات الكورية المصرية، أن العلاقات بين مصر وكوريا تشهد تناميا متصاعدا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التعاون الثنائي بين مصر وكوريا في المجال المعرفي شهد العديد من التطورات والمشروعات أبرزها الجامعة التكنولوجية في بني سويف، المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذه المسابقة تستهدف تنمية الأفكار البناءة والمتميزة لدى الشباب المصري لدعم مستقبل العلاقات بين البلدين، ودعم الشباب للقيام بدوره ومسئولياته في المستقبل.
سفير كوريا: افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف الشهر المقبل
سفير كوريا: افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف الشهر المقبل
سفير كوريا: افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف الشهر المقبل
سفير كوريا: افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف الشهر المقبل

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