فيديوجراف| رقص سيرين عبد النور ووائل كفوري وحقيقة زواجهما

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو رقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة سيرين عبد النور بموقع "إنستجرام".



التقط الفيديو للثنائي خلال الاحتفال بعيد ميلاد وائل الكفوري الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.



وظهر وائل كفوري في الفيديو وهو يرقص مع سيرين عبد النور بطريقة مثيرة على أنغام إحدى أغنيات الفنان اللبناني ملحم زين الذي أشعل الأجواء فى عيد ميلاده.



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