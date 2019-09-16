تخيل لو كانت مواقع التواصل موجودة في حرب أكتوبر .. فيديو

عرضت فضائية " dmc" تقريرًا مع المواطنين فى الشارع المصرى حول تصورهم عن لو كانت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ؟، وجاءت ردود المواطنين صادمة للغاية، حيث أكدوا أن حرب 6 اكتوبر كانت ستفشل لو كان هناك مواقع للتواصل الاجتماعى.



وقالت إحدى المواطنات " لو كان فيه فيسبوك سنة 73 مكنش هيبقى فيه حرب"، كما قالت اخرى " كان هيتعمل كوميك على الحرب، وهيتريقوا على أحداثها".



وأضاف احد الشباب، " أتوقع لو كان هناك فيس بوك فى عام 73 كان سيشكك المضللون بقيام الحرب، وسيقولون انها فوتوشوب"، بينما قال آخر " كانت ستظهر إشاعات كثيرة وستخرب خطط عسكرية كثيرة".



وتابع " كله كان هيعمل نفسه محلل سياسي وهيقول أى كلام"، مضيفًا " أى حد كان عايز يقول أى حاجة هيكتبها على فيسبوك وأغلب الناس ستصدقه"، كما أشار آخر إلى أنه كان سيتم استخدام الفيس بوك كوسيلة لإحباط الجنود من خلال الكلمات التى تحبط عزيمتهم".









