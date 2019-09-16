تخيل لو كانت مواقع التواصل موجودة في حرب أكتوبر .. فيديو

عرضت فضائية " dmc" تقريرًا مع المواطنين فى الشارع المصرى حول تصورهم عن لو كانت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ؟، وجاءت ردود المواطنين صادمة للغاية، حيث أكدوا أن حرب 6 اكتوبر كانت ستفشل لو كان هناك مواقع للتواصل الاجتماعى.
وقالت إحدى المواطنات " لو كان فيه فيسبوك سنة 73 مكنش هيبقى فيه حرب"، كما قالت اخرى " كان هيتعمل كوميك على الحرب، وهيتريقوا على أحداثها".
وأضاف احد الشباب، " أتوقع لو كان هناك فيس بوك فى عام 73 كان سيشكك المضللون بقيام الحرب، وسيقولون انها فوتوشوب"، بينما قال آخر " كانت ستظهر إشاعات كثيرة وستخرب خطط عسكرية كثيرة".
وتابع " كله كان هيعمل نفسه محلل سياسي وهيقول أى كلام"، مضيفًا " أى حد كان عايز يقول أى حاجة هيكتبها على فيسبوك وأغلب الناس ستصدقه"، كما أشار آخر إلى أنه كان سيتم استخدام الفيس بوك كوسيلة لإحباط الجنود من خلال الكلمات التى تحبط عزيمتهم".
وقالت إحدى المواطنات " لو كان فيه فيسبوك سنة 73 مكنش هيبقى فيه حرب"، كما قالت اخرى " كان هيتعمل كوميك على الحرب، وهيتريقوا على أحداثها".
وأضاف احد الشباب، " أتوقع لو كان هناك فيس بوك فى عام 73 كان سيشكك المضللون بقيام الحرب، وسيقولون انها فوتوشوب"، بينما قال آخر " كانت ستظهر إشاعات كثيرة وستخرب خطط عسكرية كثيرة".
وتابع " كله كان هيعمل نفسه محلل سياسي وهيقول أى كلام"، مضيفًا " أى حد كان عايز يقول أى حاجة هيكتبها على فيسبوك وأغلب الناس ستصدقه"، كما أشار آخر إلى أنه كان سيتم استخدام الفيس بوك كوسيلة لإحباط الجنود من خلال الكلمات التى تحبط عزيمتهم".