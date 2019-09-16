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رياضة

على طريقتهما الخاصة.. شاهد رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن ذكريا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:49 م
بركات و سعد سمير
بركات و سعد سمير
شروق حمدى
وجه اللاعب محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق واللاعب سعد سمير نجم النادى الأهلى من خلال خاصية STORY للحساب الشخصى لسعد سمير عبر إنستجرام، رسالة دعم لمؤمن ذكريا، لاعب النادى الأهلى على طريقتهما الخاصة.

ظهر كل من محمد بركات وسعد سمير فى إشارة بأيدهم لرقم 8 فهو رقم تيشرت النادى الأهلى الذى يرتديه اللاعب مؤمن ذكريا.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

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