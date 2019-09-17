النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن المعايير التى وضعتها وزارة التموين لغير المستحقين للدعم تعتبر كافية جدا، ويجب ألا يشملها أصحاب المعاشات.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" رفضه لما أعلنته وزارة التموين عن استثناء أصحاب المعاشات من تطبيق محددات الاستبعاد من التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر أو مجرد وضعهم من الأصل ضمن الفئات غير المستحقة بهذه الشروط، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستتناقش مع وزير التموين فى هذا الأمر حال إقراره.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه لا بد أن تراعى وزارة التموين أن أصحاب المعاشات يمرون بمراحل سنية معينة من إنفاق مالى على أسرهم ومعاناتهم من الأمراض التى تستلزم علاجهم.



وكانت قد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استثناء أصحاب المعاشات من تطبيق محددات الاستبعاد من التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر.



وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استهداف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة خلال شهر سبتمبر الجاري بالإضافة إلى البت في تظلمات التموين المرحلة الرابعة.



ولفت مصدر بالوزارة إلى أنه يجري استهداف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددا للاستهداف من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.



وكشف المصدر، عن قبول جميع تظلمات التموين للمرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين؛ مؤكدا استمرار صرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري لجميع المستفيدين الذين تقدموا بتظلمات التموين للمرحلة الرابعة خلال شهر أغسطس الماضي.



وأكد أن جميع التظلمات التي تقدم بها المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني لموقع إدارة دعم مصر تنظر فيها الهيئة العامة للرقابة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم حذف من تنطبق عليه شروط الاستبعاد من المتقدمين بالتظلمات أول أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أنه سيتم صرف الدعم الخاص بشهر سبتمبر للمتظلمين لحين تحديد أحقيته فى الدعم من عدمه، لافتا إلى أن إيصال صرف الدعم سيكتب فيه: "جاري دراسة التظلمات".



وأضاف أنه سيتم مراجعة التظلمات والوقوف على حقيقة أحقية المستفيد من خلال مراجعة بيانات المتقدم بالتظلم عبر موقع إدارة دعم مصر على أن يتم استمرار صرف الدعم لأصحاب التظلمات المقبولة.

