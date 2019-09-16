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رياضة

شاهد .. هدف خيالي في الدوري الصيني

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:46 م
فريق غوانغز ايفراجاند-
فريق غوانغز ايفراجاند- لقطة أرشيفية
القسم الرياضي
شهدت مباراة فريقي غوانغزهو إيفراجاند وبيجين رينيهي بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم،تسجيل هدف عالمي ، لم يشهده الدوري الصيني من قبل، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح فريق غوانغزهو إيفرجاند ، وبعد تلك النتيجة يتربع فريق غوانغزهو إيفرجاند على صدارة الدوري الصيني برصيد 59 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن الوصيف (بكين كوان).

بينما يحتل بيجين رينيهي المركز الأخير من ترتيب الدوري الصيني برصيد 12 نقطة.

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