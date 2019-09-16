شاهد .. هدف خيالي في الدوري الصيني

شهدت مباراة فريقي غوانغزهو إيفراجاند وبيجين رينيهي بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم،تسجيل هدف عالمي ، لم يشهده الدوري الصيني من قبل، في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح فريق غوانغزهو إيفرجاند ، وبعد تلك النتيجة يتربع فريق غوانغزهو إيفرجاند على صدارة الدوري الصيني برصيد 59 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن الوصيف (بكين كوان).



بينما يحتل بيجين رينيهي المركز الأخير من ترتيب الدوري الصيني برصيد 12 نقطة.