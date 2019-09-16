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تعليم

إيقاف وكيل مدرسة ثانوية بالدقهلية وإحالته للتحقيق.. لهذا السبب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:19 م
إيقاف وكيل المدرسة
إيقاف وكيل المدرسة الثانوية التجارية واحالته للتحقيق
همت الحسينى
أصدر  الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارا بإيقاف وكيل المدرسة الثانوية التجارية بقرية ميت الفرماوي وإحالته للتحقيق، وتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمدرسة.

كان شاروبيم قام بزيارة  للمدرسة اليوم وأبدى استياءه من تردي حالة المقاعد في الفصول وسوء حالة دورات المياه وتقاعس وكيل المدرسة في طلب السلفة في موعد مناسب قبل بدء العام الدراسي رغم وجودها بالإدارة التعليمية.

وشدد شاروبيم على ضرورة الالتزام بالحفاظ على النظام داخل المدرسة وكذلك بالتقليل من عدد الطلاب داخل الفصول وعدم وجود كثافة طلابية.

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