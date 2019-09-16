أكبر خطر على نظام الملالي سيواجهه الشهر المقبل.. ليس من أمريكا

خطر محدق بملالي طهران ربما سيواجهوه الشهر المقبل، عندما يضطرون إلى رفع الدعم عن قطاع كبير من الشعب الإيراني، متأثرين بالعقوبات الأمريكية المتوالية عليهم، وهو ما جعلهم يلجأون إلى أبسط الحلول، وهو بقمع الإيرانيين.



ووفق شبكة بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية، إن المقرر أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف مواطن إيراني المساعدات المالية الحكومية، خلال الشهر المقبل، حيث تؤثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد بشكل كبير.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف الإعانات النقدية تدريجيًا لنحو 30 مليون شخص ، لكنها "لا يمكن أن تمنع المساعدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".



وكانت وكالة "إسنا" نقلت عن أكبر إزادي، رئيس منظمة الإعانات التي تديرها الدولة، قوله في يونيو، إن 78 مليون من مواطني إيران الذين يزيد عددهم عن 80 مليونا يتلقون إعانات نقدية.



وتوقعت مجلة "فورين بوليسي"، في يونيو الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المائة هذا العام، في وقت خسرت فيه العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الآن.



وبرغم إن أمريكا قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، إلا أن النظام الإيراني لايزال يماطل بمغامرات خارجية غير مأمونة العواقب، من دعم للحوثي في اليمن، وإمداد بالسلاح لحزب الله في العراق، وإيعاز لمليشياته في العراق، وهي كلها مغامرات تخصم من نصيب الإيرانيين في عيش كريم.



هذا علاوة على الانفاق البذخ لأعضاء الحرس الثوري والدخول في مشروعات تصنيع سلاح، ما يزيد من سياسات إفقار الإيرانيين.



وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها العام الماضي، الأمر الذي أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.



وكان اقتصاد إيران انكمش 3.9 في المائة العام الماضي، بحسب تقديرات خاصة بصندوق النقد الدولي.