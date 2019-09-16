ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر خطر على نظام الملالي سيواجهه الشهر المقبل.. ليس من أمريكا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:03 م
متظاهروا إيران
متظاهروا إيران
محمد علي
خطر محدق بملالي طهران ربما سيواجهوه الشهر المقبل، عندما يضطرون إلى رفع الدعم عن قطاع كبير من الشعب الإيراني، متأثرين بالعقوبات الأمريكية المتوالية عليهم، وهو ما جعلهم يلجأون إلى أبسط الحلول، وهو بقمع الإيرانيين.

ووفق شبكة بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية، إن المقرر أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف مواطن إيراني المساعدات المالية الحكومية، خلال الشهر المقبل، حيث تؤثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف الإعانات النقدية تدريجيًا لنحو 30 مليون شخص ، لكنها "لا يمكن أن تمنع المساعدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".

وكانت وكالة "إسنا" نقلت عن أكبر إزادي، رئيس منظمة الإعانات التي تديرها الدولة، قوله في يونيو، إن 78 مليون من مواطني إيران الذين يزيد عددهم عن 80 مليونا يتلقون إعانات نقدية.

وتوقعت مجلة "فورين بوليسي"، في يونيو الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المائة هذا العام، في وقت خسرت فيه العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الآن.

وبرغم إن أمريكا قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، إلا أن النظام الإيراني لايزال يماطل بمغامرات خارجية غير مأمونة العواقب، من دعم للحوثي في اليمن، وإمداد بالسلاح لحزب الله في العراق، وإيعاز لمليشياته في العراق، وهي كلها مغامرات تخصم من نصيب الإيرانيين في عيش كريم.

هذا علاوة على الانفاق البذخ لأعضاء الحرس الثوري والدخول في مشروعات تصنيع سلاح، ما يزيد من سياسات إفقار الإيرانيين.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها العام الماضي، الأمر الذي أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.

وكان اقتصاد إيران انكمش 3.9 في المائة العام الماضي، بحسب تقديرات خاصة بصندوق النقد الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فشل الضغوط القصوى لتصفير صادرات النفط الإيراني.. الصين وتركيا وسوريا تتحدى عقوبات ترامب وتواصل استيراد الخام.. 12 ناقلة وزعت البترول على الدول الثلاث

فشل أردوغان يتواصل..انكماش الاقتصاد التركي

إيران تحتال على العقوبات الأمريكية.. صدرت نفطها بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

فيديوجراف|خان الأمانة.. طليقة الفنان أحمد عبد الله تسجنه

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

ميدو يحرج لجنة المسابقات عقب إعلان جدول مباريات الدوري الممتاز

القوات المسلحة تعلن عن وظائف.. اعرف التفاصيل

شاهد .. رعب وصرخات فوج سياحي بسبب هجوم قرش ضخم.. والدماء تغطي المياه

هل يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته في منزل الزوجية؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد

حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها

مش بالسن.. نجمات تجاوزن الخمسين تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019.. صور