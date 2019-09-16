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رياضة

ميسي يقود كتيبة برشلونة في موقعة بوروسيا دورتموند

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:13 م
ميسي
ميسي
إسراء أشرف
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه المسافرة، إلى ألمانيا، استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند، في الجولة الأولى من دور مجموعات، دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على بوروسيا دورتموند، غدًا، الثلاثاء، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني.

وشهدت قائمة البارسا تواجد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق، للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان ليونيل ميسي، عاد إلى تدريبات برشلونة الجماعية أمس، الأحد، كما شارك في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم.

وجاءت قائمة البارسا لمواجهة دورتموند كالتالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو- بينيا

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - واجي - ألبا، جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - آرثر ميلو، ألينا - سيرجي روبيرتو -  دي يونج - فيدال

خط الهجوم: لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - كارليس بيريز - أنسو فاتي.

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