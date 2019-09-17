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برلمان

برلمانى: أتواصل مع كبار المستثمرين لمعرفة مشاكلهم ورفعها لرئيس الوزراء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه على تواصل بشكل دائم مع كبار المستثمرين لمعرفة مشاكلهم ورفعها لرئيس الوزراء.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رئيس الوزراء استجاب بالفعل لمطلبه بشأن عرض مشاكل المستثمرين وتم عقد مؤتمر منذ حوالى أسبوعين لتحفيز مناخ الإستثمار فى مصر.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن المؤتمر الذى عقده رئيس الوزراء اتخذ قرارات لتفعيل دور هيئة الإستثمار والنافذة الواحدة وإتخاذ قرارات مع المستثمرين من شأنها إزالة العقبات التى أمامهم.

وأوضح أننا فى حاجة إلى القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والمالى الذى يقف عائق أمام تحفيز بيئة الإستثمار فى مصر.

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