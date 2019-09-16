رئيس نادي دبي للصحافة يكشف عن مرحلة تطوير شامل للجائزة العربية

أعلنت منى غانم المري رئيس نادي دبي للصحافة، أنه تم إعداد خطة تطوير شاملة لجائزة الصحافة العربية، لتشمل الإعلام الرقمي وليس الصحافة المطبوعة فقط .



وأضافت منى غانم المري ، في كلمتها خلال اللقاء الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين : " الآن نسعى من خلال المنتدى لطرح مواضيع جديدة وفئات جديدة في جائزة الصحافة العربية، ونرحب بكل الأفكار لأن المنتدى منصة لطرح الأفكار ونرغب في تجارب عالمية ،مشيرة الى أهمية التدريب والتعامل مع النقابات والاتحادات".



وأعربت المري عن سعادتها بمقترح تخصيص جائزة للصحافة الفلسطينية باعتبارهم اكثر العرب الذين يسقط منهم ضحايا سنطرحها في المنتدى في مارس، وتابعت " لا نتدخل كنادي او كدولة الإمارات لأي أجندات في الجائزة لكن له جهاز مستقل تماما فأتمنى الا نخلط السياسة بهذا القطاع الهام جدا"، مضيفة ان الإمارات تجني اليوم بكل فخر ما جرى تأسيسه في الإمارات في المجال الإعلامي بجهود مصري والتى لها دور قوى فى نهضته .



ووجهت المري كلمة للصحفيين المتواجدين بالملتقى قائلة: "أنتم من ساعدتم على نهضة إعلام الإمارات"، مضيفة : "نحتفل اليوم بإطلاق فعاليات دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، حيث التقينا أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية تأكيدا منا أن الاحتفال بهذا اللقب سيأتي بتعاون مثمر بين الإعلام المصري والإماراتي، فيما يتعلق بإثراء الحراك الإعلامي في المنطقة.



وأشارت المري إلى أن الوفد الإماراتي التقى بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما التقى بحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث إمكانية إقامة مشروعات إعلامية على مستوى الدولتين



من جانب آخر قالت منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة تعقيبا على كلمات قيادات الصحف المصرية إن الشيخ محمد بن راشد أسس جائزة دبي للصحافة العربية لتكون مستقلة، فلا تدخل لأية أجندات في جائزة "الصحافة العربية"، وهي لها هيئة مستقلة تماما. وأضافت "علينا أن نتفق أن أمامنا تحد كبير يهددنا لم نساعد على نهضة الإعلام العربي.



وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك خطاب عربي قوي وأن يتم نقل صورة صحيحة، قائلة "اليوم لدينا الفرصة أن نخلق نموذجا لأننا في منطقة مضطربة سياسيا وواجبنا أن نغير هذه الصورة وألا نحارب أنفسنا".