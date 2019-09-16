احذر.. كلمات يمكن أن تدمر حياة طفلك

كشفت الكثير من الدراسات كيف يمكن لمقارنة طفلك بأطفال آخرين أن تعيق نموهم العقلي وتؤثر على تقديرهم لذاتهم ، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير طوال فترة حياة الطفل والآخرين؟

وقام موقع بولد سكاى بنشر بعض من هذه الدراسات والكلمات .



إن الكلمات مثل "انظر إلى هذا الطفل ، هو / هي أفضل بكثير منك" ، أو "لماذا لا يمكنك أن تتصرف مثله / هي" شائعة جدًا .



نحن غير قادرين على السيطرة على غضبنا ،ومع ذلك ما تأثير هذه الكلمات على العقل الصغير هو شيء يجب أن نفكر فيه بشدة، ومما يزيد من الألم أن يسمع الطفل من والديه أن الطفل الآخر أفضل بكثير منه في شيء ما ،ولذلك من المهم السماح للأطفال بمعرفة الصح والخطأ والإشارة إلى أخطائهم .

يجب أن يتعلم الأطفال كيف يمكنهم التغلب على نقاط ضعفهم وتحول أفضل من أنفسهم .



المقارنة تؤدي ببطء إلى الشك الذاتي عندما يتم إخبارنا بأنه لا يمكننا التفوق في شيء معين لأن شخصًا آخر أفضل ، وببطء مع مرور الوقت ، نبدأ في التشكيك في مهاراتنا الخاصة، فالأمر نفسه ينطبق على طفلك .



فالمقارنة تزرع السلبية في عقل الطفل لن يكون قادرًا على مواجهة التحديات والمهام الجديدة بإيجابية، من المهم تربية الأطفال الذين لديهم موقف إيجابي تجاه الحياة وليس الشخص الذي يخشى القيام بأشياء جديدة بسبب الخوف من الفشل ومن ثم مقارنة بأقرانه.



فلذلك إذا كنت تميل إلى مقارنة طفلك بين الحين والآخر ، فمن الواضح جدًا أنه سيتطور إلى شخص عصبى. من كونهم أطفالًا سعداء وينمو بطرية صحيحة ، فيتحول تركيز الطفل ، عند مقارنته باستمرار ، إلى فعل الأشياء لإرضاء الوالد ،ويبدأ الطفل أيضًا في الشعور بأنه لا يلبي توقعاتك على الإطلاق .

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نحن الوالدين نحاول وضع الطريق الصحيح لأطفالنا ، ونعلمهم الصح والخطأ، لذلك من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للسماح لأطفالنا بأن ينشأوا في بيئة إيجابية ومشجعة،و نحتاج دائمًا إلى إخبارهم بمدى تميزهم وأهميتهم

