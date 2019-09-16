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اقتصاد

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استقرت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع جماعي، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 2.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين مسجلا مستوى 749.1 مليار جنيه.

هبط مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.35% مسجلا 14,970.24 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.63% مسجلا 550.51 نقطة.

وخسر مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.47% مسجلا 1,467.24 نقطة.

وسجلت قيمة التداول داخل مقصورة البورصة المصرية اليوم الاثنين نحو 1,5 مليار جنيه بعد أن تم التداول على 171.2 مليون سهم من خلال تنفيذ 22.429 ألف عملية.

وعززت من خسائر البورصة المصرية اليوم الاثنين مبيعات المستثمرين المحليين بقيمة 931.5 مليون جنيه مقابل مشتريات عربية وأجنبية مقدرة بنحو 79.4 مليون جنيه و582.1 مليون جنيه على التوالي.

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