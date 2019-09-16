عبد الرازق توفيق: عمليات ممنهجة على السوشيال ميديا لتزييف الوعي

قال الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، هناك ضرورة على استحداث جائزتين ضمن جوائز مسابقة دبى للصحافة للصحافة العربية فى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة.



وأضاف فى كلمته خلال اللقاء الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم بالوفد الإماراتى، أن الجائزة الأولى تتعلق بخلق استراتيجية إعلامية للتصدي للتطرف والإرهاب والعنف، والثانية استراتيجية تتصدى لخطر "السوشيال ميديا" فى ظل العمليات الممنهجة لتزييف الوعى والهدم والتشكيك ونشر الشائعات.



وأشار عبدالرازق إلى أن المنطقة أصبحت تواجه حربا جديدة غير مسلحة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأدوات ساعدت على سرعة انتشار المعلومة بغض النظر عن مدى دقتها ،مشددا على ضرورة خلق استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة تحديات المنطقة.