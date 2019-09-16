مصر وإيطاليا توقعان خطاب تفاهم لتوسيع التعاون في التجارة الداخلية

وقعت مصر وإيطاليا خطاب تفاهم مشتركا في مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة ، حيث وقع عن الجانب المصرى الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن الجانب الايطالي انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولي للبرلمان مقاطعة كامبانيا.



وقال وزير التموين ان مؤتمر التجارة الاول " القاهرة - نابولي " يأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات .



وأضاف ان العلاقات المصرية الايطالية تاريخية وهو ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الايطالي، واللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزارء الايطالي التي تمت علي هامش قمة دول الـ١٠ باليابان الشهر الماضي.



وشدد الوزير علي عمق العلاقات مع الجانب الايطالي والتي تتمثل في استثمارات وتعاون مع ايطاليا علي جميع المستويات، فعلي مستوي قطاع وزارة التموين نتعاون مع شركات ايطالية في انشاء صوامع الغلال ، كما انه يوجد اكبر تعاون بين الحكومتين المتمثل في شركة ايني التي تعمل في مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط وقال ان قطاع التجارة من القطاعات الحيوية الهامه حيث ابدت الشركات الايطالية رغبتها في فتح استثمارات بمصر ، منها انشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية في مصر.



وقال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين - رئيس جهاز التجارة الداخلية - ان اللقاءات مع المستثمرين ورجال الاعمال الايطاليين في اليوم الاول للمؤتمر شهدت اهتماما كبيرا من الجانب الايطالي ورغبتهم في انشاء عدد من المشروعات بمصر في مجال السلاسل التجارية ، وايضا ابدت شركة مورينو المنتجة للقهوة رغبتها في الاستثمار بمصر وفتح فرع جديد للشركة بالسوق المصري، مشيرا الي ان التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار المباشر الي مصر يستهدف في المقام الاول المستهلك المصرى ويفتح المجال امام التنافس بين الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق المصري بما يعود بالنفع علي المستهلكين ويساهم بشكل كبير في انخفاض اسعار السلع والمنتجات المختلفة.



وأعرب السفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا عن سعادته للاهتمام الكبير من الجانب الايطالي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية ، حيث شهدت الزيارة عددا كبيرا من اللقاءات الثنائيه بين الشركات الايطالية والمصرية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث ابدت الشركات اهتمامها بفتح اسواق جديدة بمصر في قطاع التجارة والاستثمار في المراكز اللوجستية.



وأضاف ان هذا الاهتمام يؤكد علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل علي تنميتها علي كافة الاصعدة.



ومن جانبه أكد جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية علي عمق العلاقات بين مصر وايطاليا علي مختلف الاصعدة مشيرا إلى ان مؤتمر التجارة الاول بين مصر وايطاليا يأتي استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين وسوف يكلل هذا التعاون قريبا بمشروعات مشتركة بين البلدين حيث تشارك بالكونفدرالية بأكثر من ٣٠٠ شركة ايطالية مهتمه بالاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين وهذا يفتح المجال امام هذه الشركات للاستثمار بالسوق المصرية ويساهم بشكل كبير في تبادل ونقل الخبرات ويعزز التبادل التجاري بين مصر وايطاليا.



وقال الدكتور عيسي اسكندر مقرر مؤتمر " القاهرة - نابولي " ان زيارة وزير التموين والوفد رفيع المستوي علي المستوي الرسمي والقطاع الخاص المصري ، حيث شهد حضور ٦ من الشركات المصرية ، بالاضافة الي الاهتمام الكبير من الشركات الايطالية رغبتها في الاستثمار بمصر.



وأضاف ان نجاح مؤتمر التجارة الاول بين البلدين يعكس اهتمام الدولتين في زيادة التعاون التجاري والاقتصادي وايضا يؤكد دور مصر والسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في مصر وهو ما ادي الي الاهتمام بمصر.



من ناحية أخرى وفي إطار فعاليات مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا " القاهرة - نابولي " والذي تنظمه الكونفدرالية الإيطالية الاقتصادية وتستضيفه مدينة نابولي التقي أمس عدد من الشركات ورجال الأعمال بإيطاليا مع الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حيث ناقشوا الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وسبل تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين والتقى وزير التموين مع وفد شركة ميركيانو المتخصصة فى إنشاء المولات والسلاسل التجارية وتم عرض مشروعات الشركة حيث أبدت رغبتها في دراسة إنشاء سلاسل تجارية في مصر واستيراد جميع انواع المجففات والفواكه من مصر. كما التقى وزير التموين بوفد شركة مورينو التي تنتج القهوة الإيطالية وعرضوا إمكانية إنشاء فروع للشركة في مصر والتوسع في طرح منتجات الشركة بالسوق المصري.



ويشهد المؤتمر توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والايطالية تتناول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار بين مصر وايطاليا.