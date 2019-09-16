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ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تنظم ورشة عمل عن المشغولات النحاسية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
طارق موسى
تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء، ورشة عمل (الطرق على النحاس) والتى تستهدف الأطفال من عمر 6 وحتى 12 عاما وبمشاركة 20 طفلا وطفلة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وبحضور جلال حشمت مدرب الفنون النحاسية في وزارة الثقافة.

قال د.نبيل حلمى أمين عام جمعية مصر الجديدة إن الورشة تهدف إلى رفع الأداء التقني والفني للأطفال وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الفنية وتنويع أساليب التعليم التي يتلقاها الطفل من أجل تحقيق أفضل النتائج، بالممارسة الفعلية لعملية الإنتاج الفنى.

من جهتها قالت مروه عبدالرحمن مدير مكتبة الطفل إن الورشة تتناول العديد من المحاور، كالتعريف بالنحاس وأنواعه وخصائصه واستخداماته، والأساليب والطرق المستخدمة في تشكيل النحاس، وكيفية عمل مشغولة فنية من النحاس وطرق المحافظة عليه وتنظيفه، مع تقديم عدد من النماذج لتصاميم الطرق على النحاس.

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