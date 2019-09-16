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منوعات

قطيع من 7 أسود يجوب مدينة سكنية ليلا.. فيديو صادم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
قسم المنوعات
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية لقطات مرعبة لمجموعة من الأسود تجوب شوارع إحدى المدن السكنية ليلًا؛ وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن أحد سكان المدينة قام بالتقاط ذلك الفيديو ومن الواضح أنه سجله من داخل منزله، مشيرة إلى أن القطيع الذي كان طليقًا في شوارع المدينة كان مكونًا من سبعة أسود.

ويمكن خلال الفيديو سماع صوت نباح الكلاب فيما كانت الأسود تقترب من مجال الرؤية شيئًا فشيئا في مشهد يحبس الأنفاس.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه الواقعة قد حدثت في مدينة "جوناغاد" بولاية "غوجارات" الهندية؛ ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن الطريق الذي شوهد فيه الأسود يوجد بالقرب من محمية للحياة البرية يوجد بها أكثر من 40 أسدًا.

وكذلك أشار أحد مسئولي الحياة البرية في منطقة "جوناغاد" إلى أن تلك الأسود "غير مؤذية".

ولم يتم الإشارة إلى طريقة التعامل مع قطيع الأسود الذي كان يجوب شوارع المدينة أو كيفية وصوله إلى الطريق في الأساس.

قطيع من 7 أسود يجوب مدينة سكنية ليلا.. فيديو صادم
قطيع من 7 أسود يجوب مدينة سكنية ليلا.. فيديو صادم

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