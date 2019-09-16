رئيس تحرير جريدة الخليج: شباب الصحفيين متعجلون ويبتعدون عن تفاصيل المهنة

قال رائد برقاوي رئيس تحرير جريدة الخليج إنه للأسف جزء كبير من الصحفيين الشباب متعجلون ويحرقون مراحل كبيرة للوصول ويبتعدون عن تفاصيل المهنة وقيادات الإعلام لا تسعى لتدريبهم.



وأضاف خلال لقاء اليوم الذى عقد بنقابة الصحفيين بحضور وفد نادي دبى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية أنه عندما قرر الشيخ محمد بن راشد إطلاق جائزة الصحافة العربية كان هدفه تكريم هذه المهنة.



وأضاف أن مدينة دبي للإعلام استقطبت كفاءات كبيرة من الإعلام العربي والأجنبي، وخلص إلى أن دبي حاولت أن تخلق بيئة جاذبة للأفكار، لتصبح الكرة في ملعب الجميع، على حد تعبيره.



وشدد على أن الإعلام الإماراتي بني على كفاءات الإعلام المصري.