المصريون للمدعو محمد علي: الجيش المصرى خط أحمر.. والرئيس السيسى لا ينام من أجلنا.. فيديو

تتعرض مصر لحملة ممنهجة فى الآونة الأخيرة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، من بث معلومات مغلوطة وأخبار غير صحيحة.



وهناك عدد من المتربصين بمصر وعلى رأسهم المدعو محمد على، الذى يبث معلومات غير صحيحة فى محاولة لإثارة الشعب المصرى فى ظل التقدم الذي تشهده البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من إقامة مشروعات.



واستطلعت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول "ما رأيك في الأشخاص الذين يهاجمون البلد مثل المدعو محمد علي؟"، ووجه كلمة للرئيس.



وقال حازم محمد، أحد المواطنين، إن المدعو محمد على يحاول التأثير على الشباب وينشر الطاقة السلبية لديهم فى وقت يشهد الجميع بالإنجازات التى حققها الرئيس السيسى وهى كثيرة مثل العاصمة الإدارية وغيرها.



وأكد جمال أحمد أن "الوضع الاقتصادي والأمني يتحسن كل يوم، ولن نسمح لأمثال محمد علي بأن يمس بهما، والرئيس لا ينام بسبب المسئوليات التي تحاصره لبناء الدولة".



وقال فريد عمر إن الذي يفعله محمد علي فتنة سببها مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال كريم صابر: "أنا أرى أن الدول الخارجية لها مصلحة في ذلك، والجيش المصري خط أحمر لا يمكن أن نتعداه، والشعب واعٍ جيدا للذين يقومون بتخريب البلد".



وأوضح عادل سليم أن "محمد علي مستأجر ويقوم بالتخريب، ولكن الأجهزة المصرية تعرف جيدا من هو عدوها والرئيس قام بإنقاذ البلد من الإرهاب ويحميه".



وأشار منتصر السيد إلى أن محمد علي يقوم بتخريب البلد ويثير البلبلة والفتنة من الخارج ويقوم بقضاء سهراته الليلية، وظهر في فيديو مع إحدى فتيات الليل، ويجب على الجميع أن يعلم أن الرئيس يفعل ما هو في مصلحة مصر.