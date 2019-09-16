خلال 20 دقيقة.. عمومية الفروسية توافق على جدول الأعمال بالكامل

عقد اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي ونائب رئيس اتحاد ألعاب دول البحر المتوسط الجمعية العمومية العادية ظهر اليوم الاثنين ، التى حضرها جميع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 12 ناديا وهيئة رياضية، ولم يتخلف سوى مندوب نادى سبورتنج.

ناقش الأعضاء جدول الأعمال بالكامل والذى لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة؛ حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى عقد عام 2018، وافق الأعضاء على مشروع الموازنة المالية للعام الرياضى 2019 / 2020،

واعتماد

الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، تم النظر فى تقرير مجلس

الإدارة

عن أعماله فى السنة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وخطة النشاط وتقرير مراقب الحسابات، وفوض الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد فى زيادة مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى بما لا يزيد عن 30

ألف

جنيه شهريا.