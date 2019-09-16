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أبو الريش الياباني: كسرنا الحاجز النفسي لدى أطفال المستشفى.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:26 م
صدى البلد
مي محمد
قالت الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفي أبو الريش الياباني، إن بعض العاملين بالمستشفى ينسى في أوقات أن المريض بالمستشفي هو طفل في المقام الأول، بمعنى أنه لا يدرك الكثير في الحياة، فكل ما يريدة أن يلعب ويتنزه ويذهب إلى المدرسة مع أصدقائه.

وأشارت الدكتورة رشا جمال، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح "، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الاثنين، إلى أن الطفل فجأة يجد ذاته يتعامل مع الممرضين والأطباء بالمستشفى ويأخذ حقن وتحاليل أو يدخل العمليات، وبالتالي يبدأ الطفل في الكره للمستشفى وللمكان، ولذلك بدأنا في العمل على كسر الحاجز النفسي في التعامل مع الأطفال من خلال فريق فني متطوعين للترفيه على الأطفال أبو الريش.

وتابعت أنه بكسر الحاجز النفسي للطفل بدأ جميع العاملين في المستشفى يتلقوا ردود أفعال إيجابية من جانب الأطفال المريضة، كما أنه بدأ الطفل في تحسن والاستجابة للعلاج، كما أن الحالة النفسية في تحسن سواء من الطفل أو أهله.

واستطردت أن الفريق الفني من المتطوعين للترفيه على الأطفال أبو الريش استطاعوا أن يجعلوا الأطفال يحبون المستشفى، مما ساعد الطفل في أنه يسترجع العالم الطفولي لديه الذي من المفروض أن يقيم فيه الطفل في سنه مثل اللاعب على الجيتار، اللعب، الألوان، الإستمتاع إلى الأغاني وغيرها من أدوات الترفيه للأطفال.

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