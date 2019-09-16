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فن

في ميلادها .. علي مر الزمان هكذا تغيرت ليلي نظمي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:29 م
ليلي نظمي
ليلي نظمي
شيرى نبيل
يحل اليوم الاثنين ميلاد الفنانة القديرة ليلى مرسي محمد نظمي، الشهيرة بـ ليلى نظمي ، ولدت ليلى نظمي في ١٦ سبتمبر ١٩٤٥، بالإسكندرية ، و تخرجت في المعهد العالي للموسيقى عام ١٩٦٨.

متزوجة من طبيب نساء وتوليد ولديها ابنين هما "هبة وكريم" ، حاصلة على الدكتوراه في إنجلترا في تاريخ وتطور الأدب الشعبي وتخصصت في الأغنية الشعبية والفولكلوري.

جاءت بداياتها من خلال تقديمها في حفلات "أضواء المدينة" عام ١٩٧٢، عن طريق الإعلامي جلال معوض.

شاركت في أول أفلامها عام 1969 بفيلم "يوم واحد عسل" أمام نيللى ومحمد عوض، لتقدم 4 أفلام سينمائية فقط كان أخرهم في عام 1976 "الشيطان يدق بابك" من بطولة شكري سرحان وناهد يسري.وعلى مستوى الدراما التليفزيونية شاركت في مسلسلين فقط هما "الحب على الطريقة الفولكلورية" عام 1971، "أغراب" عام 1976 بطولة محمود المليجي وعزيزة راشد، وقدمت مسلسلا إذاعيا واحدا ومسرحية واحدة خلال مسيرتها الفنية.




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