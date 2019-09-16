بالأبيض.. نرمين ماهر تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت نرمين ماهر فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جذابة على البحر ونال الفيديو إعجاب متابعيها.



وظهرت نرمين ماهر بـ فستان أبيض على حدود الركبة وسليبر أسود ونسقت معه شنطة كتف متوسطة الحجم، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة.



ومن الناحية الجمالية وضعت نرمين ميكب بالالوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية، وكان شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها ......

