رئيس الوزراء: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% عام 2022.. نواب: يجب تسهيل الإجراءات على المستثمرين.. فتح المصانع المغلقة والمتوافقة.. ونسف البيروقراطية الحكومية

برلمانى: رفع معدل النمو الاقتصادى يتطلب تفعيل قوانين الاستثمار

نائب: تشجيع الاستثمارات يساهم فى زيادة معدل نمو 8 % خلال عام 2022 برلماني: مصر تجاوزت مشاكلها الاقتصادية





رحب أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بخطة الحكومة بشأن رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 8% عام 2022، ودعوا إلى تحسين مناخ الأعمال و تفعيل قوانين الاستثمار.





و أشاروا إلى أن نسبة النمو المرتفعة وقدرها ٨٪ لن تكون هدفا صعبًا في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف مشاريع الطاقة وغيرها في مصر.





كما أوضحوا أننا فى حاجة إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والقضاء على الفساد الإدارى والمالى والبيروقراطية الموجودة فى جذور الوزارات.





فى البداية أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتصريحات رئيس الوزراء بشأن رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 8% عام 2022 ، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تفعيل قوانين الاستثمار والتشريعات المتعلقة بها لتحفيز المستثمرين.





وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والقضاء على الفساد الإدارى والمالى والبيروقراطية الموجودة فى جذور الوزارات.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نتمنى أن تقوم الحكومة بتفعيل قرارتها الحاسمة من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالإستثمار فى الوزارات السيادية والعادية ، بحيث يحصل المستثمر على الجواب الخاص به لتسهيل الإستثمار خلال 10 أيام.





كما اوضح أننا فى حاجة إلى تغيير فكر المسئولين داخل الوزارات ، مؤكدا على ضرورة نقل الشباب للعمل فى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تجديد الدماء.





وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نتمنى زيادة معدلات النمو الإقتصادى خلال السنوات القادمة ، بحيث يحدث نمو فى كل القطاعات سواء صناعة وسياحة واستخراجات للمعادن.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كلما تحرك النشاط الإقتصادى فى البلد ، كلما زادت معدلات النمو ، قائلا ان معدلات النمو الان فى مصر تصل إلى 5 % وكنا نستهدف وصولها إلى 6 %.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نستهدف أن نصل لمعدل نمو 8 % خلال عام 2022 كلما ارتفعت الإستثمارات وشجعنا ضخ الاستثمارات ومناخ الأعمال ، مشيرا إلى أن معدلات النمو لايجب أن تشمل القطاعات العقارية الإنشائية ولكن لابد أن تصل لكل القطاعات.





كما طالب بضرورة إعادة النظر فى فتح المصانع المغلقة والمتوفقة وعمل تسويات لتهئية مناخ الاستثمار ، بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر ، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة التخلص من البيروقراطية الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة.





وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي عن استهداف مصر تحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال عام 2022، يؤكد تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعاطي الاقتصاد الوطني مع روشتة الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية.





وقال النائب في بيان، الاثنين، إن الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا واستطاع في ثلاث سنوات فقط تجاوز ازدواج سعر الصرف ومضاعفة الاحتياطي النقدي وتقليل نسبة التضخم والبطالة.





ولفت إلى أن نسبة النمو المرتفعة وقدرها ٨٪ لن تكون هدفا صعبًا في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا وتدفق الاستثمارات الاجنبية إلى مختلف مشاريع الطاقة وغيرها في مصر.





وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.





جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي.



