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توك شو

اشتهر بفن الفقراء.. تعرف على الديكوباج.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:09 م
الديكوباج
الديكوباج
مي محمد
قالت أية عبد الغني، مهندسة ديكور، إنها تحب كثيرا العمل بالألوان و"handmade " كما أن دراستها لمجال الفنون التطبيقية ساعدها على الخوض في مجال الديكوباج، ولذلك قامت بالعمل فيه، لافتة إلى أن الديكوباج هو فن تزين الأثاث باستخدام الورق والمجالات القديمة.

وتابعت خلال لقاء خاص عرضة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، أن فن الديكوباج اشتهر في الماضي بأنه فن الفقراء، نظرا لأن الأشخاص البسطاء كانوا يستخدمون الأوراق لتزين الأثاث والنوافذ الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل على قطع ديكورات صغيرة ومن ثم بدأت العمل على قطع أثاث خالية من الديكورات من خلال الرسم عليهم، منوهة إلى أنها بدأت العمل في هذا المجال منذ عامين فقط.

وأردفت أن أبسط الخامات لاستخدام الديكوباج هي استخدام الألوان الأكريليك، ورق جرائد ومجلات، ويمكن طباعة ورق واستخدامه من خلال وضعه على تابلوة أو على أى شيء يحتاج إلى تغيير، مشيرة إلى أنه من السهل أن أى شخص يتعلم فن الديكوباج، فهو لا يحتاج إلى موهبة الرسم و لكن يشترط أن يكون الشخص لديه موهبة تنسيق الألوان، ورؤية فنية لضمان نجاح القطعة. 

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