تعرف على مصروفات المدارس التجريبية بمحافظة القاهرة 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بيانا تفصيليا بالمصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات (المدارس التجريبية) 2019/2020.



حيث تقرر أن تكون مصروفات رياض الأطفال 996.35 جنيه، ومصروفات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 1081.45 جنيه، والصفين الخامس والسادس الابتدائي 614.15 جنيه.



وتقرر أن تكون مصروفات المرحلة الإعدادية 717.80 جنيه، أما مصروفات المرحلة الثانوية 800.85 جنيه.



أما عن مصروفات (المدارس الرسمية المتميزة للغات) لعام 2019/2020، فقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر أن تكون مصروفات رياض الأطفال 1876.55 جنيه، وتقرر أن تكون مصروفات الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي 2274.45 جنيه.