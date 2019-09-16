في ذكرى وفاته.. فؤاد المهندس يتحدث عن هيبة البدلة العسكرية فى لقاء نادر مع مفيد فوزى

الروتين الإداري، مستر إكس، طلعت قماش، سيبيه يمسكها يا فوزية، كلمات إذا مرت على الأذن تقفز إلى الذهن صورة "الأستاذ" الذي خرج أجيالا ومنهم نجوم شباب في السينما المصرية حاليا هو عملاق الكوميديا فؤش أو فؤاد المهندس.



بدأ فؤاد المهندس مشواره الفني حين كان طالبا في كلية التجارة، وانضم لفريق المسرح بالجامعة وولع به الراحل نجيب الريحاني في مسرحية "الدنيا على كف عفريت" فدعاه للانضمام إلى فرقته المسرحية ومنها إلى السينما الذي ترك بصمته فيها لأجيال قادمة.



وفي حوار قديم مع الفنان فؤاد المهندس الذي كان يحاوره من خلاله الإعلامي مفيد فوزي، سأله بعض الأسئلة السريعة وكأنه اختبار شخصية في الإجابة بشكل سريع دون تفكير.



من ضمن الأسئلة كم عمرك، ما الذي تبقى من مقتنيات والدك، نوع فصيلة الدم، وكان المهندس يرد بسرعة وبكل هدوء و صراحة.



وسأله الإعلامي مفيد فوزي حينها "لسه بتخاف من بدلة البوليس؟" فرد المهندس: "اه طبعا لسه بخاف وأنا صغير البدلة العسكرية كان ليها هيبتها "، وأكد أنه رغم ما وصل إليه من العمر والمكانة الفنية إلا أنه مازال يحتفظ بالاحترام لهيبة البوليس ولا يمكن أن يكسر القوانين ليس خوفا بل احتراما.



وأضاف المهندس خلال حواره مع مفيد فوزي أنه لا يرى "الأراجوز" مضحك فهو يخاف منه ولا يفضل مشاهدته في التلفاز، مضيفا: «بترعب منه» .

