ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في ذكرى وفاته.. فؤاد المهندس يتحدث عن هيبة البدلة العسكرية فى لقاء نادر مع مفيد فوزى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
مريم صليب
الروتين الإداري، مستر إكس، طلعت قماش، سيبيه يمسكها يا فوزية، كلمات إذا مرت على الأذن تقفز إلى الذهن صورة "الأستاذ" الذي خرج أجيالا ومنهم نجوم شباب في السينما المصرية حاليا هو عملاق الكوميديا فؤش أو فؤاد المهندس.

بدأ فؤاد المهندس مشواره الفني حين كان طالبا في كلية التجارة، وانضم لفريق المسرح بالجامعة وولع به الراحل نجيب الريحاني في مسرحية "الدنيا على كف عفريت" فدعاه للانضمام إلى فرقته المسرحية ومنها إلى السينما الذي ترك بصمته فيها لأجيال قادمة.

وفي حوار قديم مع الفنان فؤاد المهندس الذي كان يحاوره من خلاله الإعلامي مفيد فوزي، سأله بعض الأسئلة السريعة وكأنه اختبار شخصية في الإجابة بشكل سريع دون تفكير.

من ضمن الأسئلة كم عمرك، ما الذي تبقى من مقتنيات والدك، نوع فصيلة الدم، وكان المهندس يرد بسرعة وبكل هدوء و صراحة.

وسأله الإعلامي مفيد فوزي حينها "لسه بتخاف من بدلة البوليس؟" فرد المهندس: "اه طبعا لسه بخاف وأنا صغير البدلة العسكرية كان ليها هيبتها "، وأكد أنه رغم ما وصل إليه من العمر والمكانة الفنية إلا أنه مازال يحتفظ بالاحترام لهيبة البوليس ولا يمكن أن يكسر القوانين ليس خوفا بل احتراما.

وأضاف المهندس خلال حواره مع مفيد فوزي أنه لا يرى "الأراجوز" مضحك فهو يخاف منه ولا يفضل مشاهدته في التلفاز، مضيفا: «بترعب منه» .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

31 أغسطس .. بصمة إبداع يكرم فؤاد المهندس وأبلة فضيلة

كان أعز صاحب ليا.. ابن فؤاد المهندس: والدي رقم 4 في الكوميديا بالعائلة.. فيديو

مصممة تحتفل بذكرى ميلاد فؤاد المهندس برسومات جرافيك .. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف|خان الأمانة.. طليقة الفنان أحمد عبد الله تسجنه

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل ديسابر عن الفريق

مختل عقليا.. أرغم زوجته على معاشرته لمدة 5 سنوات رغم انفصالهما

الأهلى يخطف صفقة قوية من الزمالك قبل غلق باب القيد

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

بفستان كلاسيكي أسود ومنقوش.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد