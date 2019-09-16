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حوادث

مصرع مبيض محارة على يد طالب بإحدى قرى طلخا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:56 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
همت الحسينى
لقى مبيض محارة مصرعه على يد طالب بقرية كفور العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بالدراجات البخارية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا العميد جهاد الشربينى بمصرع خالد الدسوقى ٢٦ عاما مبيض محارة ومقيم كفور العرب التابعة للمركز بطعنة مطواة.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث لمكان الواقعة وتبين أن وراء الواقعة طالب يدعى محمد صلاح ١٨ عاما.

بالفحص تبين أن هناك خلافا بينهما نشب بسبب التسابق بالدراجات البخارية وأولوية المرور مما أدى إلى قيام الحانى بطعن القتيل بمطواة كانت بحوزته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.

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