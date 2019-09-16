هل الأحجار تؤثر في طاقة الإنسان ؟ خبيرة تجيب ..شاهد

استضاف برنامج "inbox" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الإثنين، صافي سلام، وهبة بكار، مؤسستا مشروع "إكسسوارات بالأحجار".



وقالت صافي سلام، إن الحجر مثله مثل أي شيء خلقة الله كالبحر، موضحة أن له القدرة على التأثير في طاقة الإنسان.



وقالت هبة بكار إن الأحجار لها العديد من الوظائف منها أنها تعمل على الإمداد بالطاقة، كما أن لكل حجر رمز معين.



وأشارت هبة بكار إلى أن جسم الإنسان ينفصل إلى جزئين؛ المجال المادي ومسارات الطاقة، موضحة أن الأحجار تعمل على تلك المسارات وهي 7 مسارات.