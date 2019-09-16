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ثقافة

أمسيات شعرية وحوار مفتوح في ثقافة القليوبية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية أمسية شعرية بنادي أدب قصر ثقافة كفر شكر تضمنت مجموعة من القصائد منها "الضحكة تغلب حزني منك" للشاعر سمير بحيري، و"شعر عاشق" لطارق عمران، مربعات لبهجت الدقميري أعقبها قصيدة "الساقية" لممدوح بدر.

كما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية شعرية أدارها محمد هباش قدّم خلالها الحضور عدد من أعمالهم منها قصيدة "قول يا نيل" لمحمود البراد، "مش مهم مهم" لوائل أبو زيد، "عارف يا جرح" لولاء البركاوي، "أموات" لعواد مهني، "واربيلي الباب" لياسمين ثابت، و"كالعادة" لأشرف عبد العزيز، كما ألقى القاص خالد محمد قصة "البداية " محمد أشرف قصة "عامل النظافة"، وعلى هامش الأمسية قدّم كل من الفنان التشكيلي عادل حنين محاضرة عن "الفن التطبيقي"، بالإضافة إلى محاضرة أخرى بعنوان "الصورة في العصر الجاهلي" ألقاها خالد محمد، بجانب ورشة تشكيل وإعادة تدوير.

وعقد نادي أدب قصر ثقافة بنها حوار مفتوح بين أعضاء النادي لطرح أهم المشاكل التي تواجه العملية الإبداعية، بجانب مناقشة اللائحة المنظمة لعمل النادي بحضور مجموعة من الشعراء، كما تستمر بالمكتبة العامة فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها على نظام "المستقبل لإدارة المكتبات - future library" حيث تناول المدرب شرح الدوريات بنظام المستقبل ومنها "ضبط الدوريات وخدمات الدوريات وتسجيل سريع وإدارة مقتنيات الدوريات والتقارير والتجليد".

أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، بينما نفّذت مكتبة باسوس ورشة حكي لكتاب "قلعة صلاح الدين" تأليف حازم هاشم، الذي يتناول تاريخ بناء قلعة صلاح الدين ومحتوياتها، كما عقد بيت ثقافة قها ورشة حكي لكتاب "عبدالله النديم" تأليف عصمت والي.

أما قصر ثقافة الطفل ببنها فنظم معرض كتب بمناسبة بدء العام الدراسي تضمن مجموعة من سلسلة قطر الندى، بينما نفذت مكتبة كفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "البرمجة بلغة التجميع"، بينما نظم ببيت ثقافة سنديون ورشة حكي لقصة "كوكو الأسكندرية" تأليف محمود فرغلي، وفى مكتبة المنزلة عقدت ورشة فنون تشكيلية لعمل أشكال فنية مختلفة من طين الصلصال.

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