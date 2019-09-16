لعدم وجود تعليم أزهري.. أهالي بلاط في الوادي الجديد يستغيثون بالأزهر لفتح فصل ثانوي

سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور بمركز بلاط بسبب تعنت المسؤولين عن التعليم الأزهري ورفضهم فتح فصل ثانوي " قسم علمي " وعلى الرغم من الوعود الواهية بفتح فصل ثانوي قسم علمي بالمعهد الأزهري المتواجد بالمنطقة.



يقول منصور عبد العال أحد أولياء الأمور إننا طالبنا تكرارًا ومرارًا بفتح فصل ثانوي علمي لأبنائنا الطلاب بمعهد بلاط منذ العام الماضي وكنا قد حصلنا على الوعود من قبل المسئولين بأنه سوف يتم افتتاحه هذا العام خاصة في ظل توافر الإمكانات اللازمة من منشآت وأدوات وعاملين بالمعهد.



وأوضح عبد العال أن مدينة بلاط يوجد بها معهد متكامل تم افتتاحه هذا العام ويعد منارة وضاءة في سماء المدينة وكنا نأمل أن يتم فتح فصل ثانوي قسم علمي ولكننا فوجئنا بأن طلبنا وضع طي الأدراج وأن النية تتجه لعدم تنفيذه هذا العام لحجج واهية ليس من شأنها أن تقف عقبة في طريق الخير و العطاء.



وأوضح نصر الدين عبد العال أحد أولياء الأمور أن افتتاح هذا الفصل سوف يخدم مركزا بأكمله وليس قرية واحدة أو مدينة صغيرة حيث أن أبناءنا الطلاب والطالبات يضطرون إلى السفر لمسافة تتعدى الخمسين كيلو مترا للوصول إلى أقرب معهد ثانوي علمي متحملين مشاق السفر ومخاطره مما يجعل الكثيرين يتخلون عن أحلامهم وطموحاتهم بسبب الصعوبات والعقبات التي تواجههم في سبيل العلم والمعرفة.



وأضاف أننا تحملنا المشاق لمدة خمس سنوات كان أبناؤنا الطلاب يدرسون خلالها بالفترة المسائية كضيوف ثقال على مدارس التعليم العام حتى أكرمنا الله ومن علينا بافتتاح المبنى الجديد والذي كان سببا رئيسيا في إنشائه أن يستوعب المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي.



ووجه أولياء الأمور استغاثة عاجلة لكل من فضيلة شيخ الأزهر ووكيل المشيخة ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة افتتاح فصل ثانوي قسم علمي هذا العام حتي لا تضيع الفرصة علي أبنائنا الطلاب, فضلا عن تقليل المخاطر ومشاق السفر علي أولياء الأمور والطلاب.

