فورين بوليسي: الهجوم على مركز صناعة النفط في السعودية ينذر بتطور كبير محتمل..مصادر: عودة إنتاج أرامكو بالكامل سيستغرق أشهر.. أوبك: الوضع تحت السيطرة ومن السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء نفطي

فورين بوليسي: الهجوم على بقيق يعيد المخاطر الجيوسياسية لسوق النفط الذي ظل يتجاهلها لسنوات عدة

شركة Energy Aspects للطاقة: إذا استمر انقطاع الإمداد لأكثر من بضعة أيام ستكون التداعيات الناجمة ضخمة

أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع منذ حرب الخليج عام 1991

أوبك: الوضع تحت السيطرة.. من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء نفطي

موديز: احتياطيات أرامكو قوية وميزانيتها متينة.. ولا تأثير على مركزها المالي



في مطلع هذا الاسبوع، تعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم من طائرات بدون طيار يُزعم أن متمردي الحوثيين قد أطلقوها في اليمن، مما أدى إلى توقف ما يقرب من نصف إنتاج النفط السعودي، وبالتالي، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتوترات الإقليمية.



ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يعد الهجوم على معملين لأرامكو السعودية واحدا من أكبر الهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة منذ عقود، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان الضرر سيكون قصير الأجل ويمكن احتواؤه بسهولة، أو ما إذا كان سيؤثر على الاقتصاد العالمي لأسابيع قادمة وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.



وقد تبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الهجوم الذي خلف أضرارا بأكبر معمل لتكرير النفط الخام في العالم. وتعد بقيق، إحدى المنشأتين اللتين تعرضتا للهجوم مسؤولة عن تخليص النفط الخام من الشوائب وهي منشأة رئيسية في الجزء الشرقي من البلاد، إذ تنتج حوالي 7 ملايين برميل من النفط يوميا، أو ما يقرب من 7% من انتاج النفط الخام في العالم.



وأفادت "فورين بوليسي" بأن الهجوم على مركز صناعة النفط في المملكة العربية السعودية ينذر بتطور كبير محتمل لعدة أسباب.



أولًا، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد؛ إذ يرى خبراء سوق النفط أن الأسعار قد تقفز في أي مكان من بضعة دولارات للبرميل إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل.



وفي حين أنه من غير الواضح مدى الضرر الضخم، فإن العجز حتى الآن يمثل حوالي 5% من إمدادات النفط العالمية، وهناك عدد قليل من الدول في وضع يمكنها من زيادة الإنتاج بسرعة لتعويض هذا النقص. وقال مسؤولون سعوديون إنهم سيستغلون مخزونات الخام لضمان استمرار الصادرات عند مستوياتها الحالية، مما قد يقلل من صدمة السوق.



وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستعمل 'لضمان بقاء أسواق الطاقة جيدة الإمداد'، مما قد يعني استعدادا للاستفادة من مئات الملايين من البراميل المخزنة تحت الأرض في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي؛ وأكد ترامب في وقت لاحق استعداد الولايات المتحدة للاستفادة من الاحتياطي.



ووفقا لـ "فورين بوليسي"، قال ريتشارد مالينسون، المؤسس المشارك لـ Energy Aspects ، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة: "إذا استمر انقطاع الإمداد لأكثر من بضعة أيام، فستكون التداعيات الناجمة عن أسواق النفط ضخمة". مؤكدا أنه لا توجد طاقة فائضة خارج المملكة.



ثانيًا، يعيد الهجوم على بقيق المخاطر الجيوسياسية لسوق النفط، الذي ظل يتجاهل لسنوات عدة تهديدات، إذ يعد بقيق أحد أكثر المنشآت التي تخضع لحراسة آمنة في البنية التحتية النفطية الواسعة في المملكة العربية السعودية، وقد برز بقيق، منذ فترة طويلة، كواحدا من أسوأ السيناريوهات لتوجيه ضربة إرهابية للبنية التحتية المهمة للطاقة.



وقال مصدران مطلعان على عمليات شركة أرامكو السعودية لرويترز إن عودة إنتاج النفط السعودي بشكل كامل إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق شهورا، بعدما أشارت تقديرات سابقة إلى أنها قد يستغرق أسابيع فقط.



وفي الجلسة الصباحية صعدت أسعار النفط بوتيرة ل تشهدها الاسواق من قبل وصلت لـ 19 في المئة. وارتفع النفط لنحو 72 دولارا للبرميل مسجلا أكبر مكسب خلال الجلسة من حيث النسبة المئوية منذ حرب الخليج في عام 1991؛ مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في أسواق النفط.



والسعودية ليست أكبر مصدر للنفط في العالم فحسب، لكنها تضطلع بدور فريد في السوق إذ أنها الدولة الوحيدة التي تملك القدرة على زيادة أو خفض إنتاجها بمقدار ملايين البراميل يوميا، بهدف إبقاء السوق في حالة مستقرة.



ولدى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين احتياطيات تهدف لمواجهة تعطل كبير في الأمد القصير، لكن استمرار ذلك لفترة أطول قد يجعل الأسواق عرضة لتقلبات قد تؤدي لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.



وأكد المستشار في أسواق الطاقة مصطفى البزركان، أن "القفزة في أسعار النفط اليوم كانت متوقعة، نتيجة ردود فعل الأسواق"، عقب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.



وأشار البزركان في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، من العاصمة البريطانية لندن، إلى أن الأسعار "بدأت تتراجع" في مؤشر على "امتصاص السوق للصدمة"، على حد تعبيره.



وقال إن "العدوان على منشآت أرامكو ليس عدوانا على منشآت نفطية سعودية فقط، بل هو عدوان على إمدادات النفط والطاقة العالمية، وهذا ما أكدته الولايات المتحدة وبريطانيا".



وبدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي ومصادر أخرى إن أوبك تقيم تأثير هجمات على منشآت نفطية سعودية والهجوم على أرامكو على سوق الخام مضيفة أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة.



وصرح المزروعي للصحفيين في أبوظبي "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية".



وأضاف أنه إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك، "سنتعامل مع الأمر".



وقال مصدر بأوبك لرويترز إن أمين عام المنظمة محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين بعد هجمات على منشآت نفط سعودية.



وأضاف المصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن "احتواء السلطات السعودية للوضع" واتفقا على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال الأيام المقبلة.



وقال مصدران آخران في أوبك إنه في ظل وفرة مخزونات النفط العالمية وغياب دلائل على أي نقص في السوق حتى الآن، لا توجد حاجة لأن تبحث أوبك بشكل رسمي تحركا في الوقت الراهن.



وقال أحدهما "لا يزال مبكرا الحديث في هذا الصدد".



وقال مصدر ثالث إن نطاق أي تحرك لأوبك لدعم الإمدادات بدون السعودية سيكون محدودا.



ومن جانبها، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، وإن تعطل الإنتاج "كبير"، مضيفة أنها تتوقع تأثيرا محدودا على الأجل الطويل.



وقال ريحان أكبر نائب رئيس موديز "لا نتوقع أن يترك ذلك تأثيرا طويل الأجل على المركز المالي لأرامكو السعودية، نظرا لميزانيتها العمومية المتينة والاحتياطيات القوية لديها". وتابع "رغم ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الروابط الائتمانية بين الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على المخاطر جيوسياسية".



وذكرت "فورين بوليسي" الأمريكية أنه إذا عادت أسواق النفط إلى القلق بشأن المخاطر الجيوسياسية كما فعلوا في السنوات الماضية - وهناك الكثير مما يدعو للقلق، من صراخ التوترات والتجاوزات الإيرانية في مضيق هرمز إلى الصراع المستمر في ليبيا إلى آخر الضربات الجوية بطائرات بدون طيار - فقد يعني ذلك أن أسعار النفط الخام ستصل لأعلى سعر لشهور قادمة. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة ضغط إضافي على النمو الاقتصادي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التوترات التجارية وتباطؤ التصنيع العام.