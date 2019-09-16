ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تصدق.. 13 دقيقة رياضة يوميا تطيل عمرك 3 سنوات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:02 م
13 دقيقة رياضية تطيل
13 دقيقة رياضية تطيل العمر
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 13 دقيقة في المنزل قادرة على إطالة العمر لمدة 3 سنوات ومنح الجسم صحة أفضل، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.

وأكدت الدراسة أنه لا حاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وقضاء ساعات طويلة في ممارسة الرياضة، لكن ربع ساعة فقط كافية للجسم وقادرة على إطالة العمر.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير التمرينات الرياضية ليس فقط على العضلات بل لها عامل كبير في إطالة العمر نتيجة تحسن حالة الصحة العامة وكذلك التأثير الإيجابي على الصحة العقلية.

وينصح فريق العمل القائم على الدراسة بالقيام بتمارين رياضية بسيطة صباحًا لمدة ربع ساعة، أو استبدالها بالمشي أو الجري أو ركوب الدراجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية تجنبك الإصابة بالزهايمر في الكبر

صدق أو لا تصدق .. الأعمال المنزلية تطيل العمر

لمحبي ممارسة الرياضة.. 3 طرق للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الأمراض المزمنة

ترشيحاتنا

التشكيل الأقرب للنادي الأهلى أمام الزمالك في السوبر المصري

بـ بنطلون أسود ونظارة شمس..زوجة مصطفى فهمي فى إطلالة أنيقة وجذابة.. شاهد

شاهد .. رعب وصرخات فوج سياحي بسبب هجوم قرش ضخم.. والدماء تغطي المياه

مش بالسن.. نجمات تجاوزن الخمسين تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019.. صور

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر

في حملة على أوكار الدعارة.. ضبط 12 فتاة يستقطبن زبائن من 4 كافيهات بـ العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد