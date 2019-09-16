لن تصدق.. 13 دقيقة رياضة يوميا تطيل عمرك 3 سنوات

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 13 دقيقة في المنزل قادرة على إطالة العمر لمدة 3 سنوات ومنح الجسم صحة أفضل، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



وأكدت الدراسة أنه لا حاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وقضاء ساعات طويلة في ممارسة الرياضة، لكن ربع ساعة فقط كافية للجسم وقادرة على إطالة العمر.



وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير التمرينات الرياضية ليس فقط على العضلات بل لها عامل كبير في إطالة العمر نتيجة تحسن حالة الصحة العامة وكذلك التأثير الإيجابي على الصحة العقلية.



وينصح فريق العمل القائم على الدراسة بالقيام بتمارين رياضية بسيطة صباحًا لمدة ربع ساعة، أو استبدالها بالمشي أو الجري أو ركوب الدراجة.