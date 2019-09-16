رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء بچنيف

صلى نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا قداس الأحد الأول من السنة القبطية الجديدة بكنيسة السيدة العذراء بچنيف، سويسرا والذي يوافق عيد استشهاد القديسة فيرينا.



وعقب صلاة الصلح قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبتي إبصالتس "مرتل" وأغنسطس "قارئ".



وكان الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا قد زار رئيس أساقفة مارسيليا الجديد بجنوب فرنسا للكنيسة الكاثوليكية الأب جان مارك افيلانس.



وأعرب رئيس الأساقفة الجديد ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس المقبلة لجنوب فرنسا، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الكنيستين.



وسبق لرئيس الأساقفة الخدمة في مصر ولها مكانة كبيرة في قلبه، على حد قوله.