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كارثة لعشاق السوشي .. توقفوا عن تناوله فورًا لسبب خطير

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:46 م
تحذير من تناول السوشي
تحذير من تناول السوشي
رشا عوني
حذر تقرير علمي من تناول وجبة السوشي الشهيرة، مؤكدا أن تناول الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا يسبب أمراضا لا تستطيع أقوى الأدوية علاجها.

وذكر موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن بعض العلماء حذروا عشاق هذه الأكلة من تناولها لأنهم قد يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، وذلك بسبب الانتشار السريع للجراثيم الخارقة في البحار.

ووجد باحثون بجامعة فلوريدا يجرون أبحاثا جديدة أن عدد الحشرات غير المعالجة تضاعف في البحار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأكد العلماء، بحسب الديلي ميل، أن عشاق السوشي أكثر عرضة للخطر لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة، مؤكدين أن طهي الطعام بدرجة حرارة ساخنة كافية يضمن قتل أي بكتيريا ضارة.

وأكدت نتائج الأبحاث أنه يموت ما يقرب من 700000 شخص سنويًا بسبب العدوى المقاومة للعقاقير ، بما في ذلك السل ، وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في جميع أنحاء العالم.

كما تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن حوالي 5000 بريطاني يموتون بسبب الحشرات الخبيثة كل عام.

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