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برلمان

"مستقبل وطن" يوقع بروتوكولا مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:53 م
النائبة رشا رمضان
النائبة رشا رمضان توقع على بروتوكول لتنظيم الأسرة
ماجدة بدوي ـ عبد الرحمن سرحان
قام حزب مستقبل وطن، بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وقام بالتوقيع علي البروتوكول النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وشهد توقيع البروتوكول، الإعلامية شيماء السباعي والنائبة مهجة غالب، الأمناء المساعدين لأمانة المرأة المركزية، بحضور النائبة منى عبد العاطي، والنائبة شيرين عبد العزيز، والدكتورة نهي طلعت وإيمان ياسين، أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية.

يذكر أن أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن دشنت مطلع الشهر الجاري مبادرة "أنتِ عظيمة" (بتعليمك بتنظيمك بعملك)، وذلك من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتتألف المبادرة من ثلاثة محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محورا أساسيا في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، وذلك من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.
"مستقبل وطن" يوقع بروتوكولا مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة
"مستقبل وطن" يوقع بروتوكولا مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة
"مستقبل وطن" يوقع بروتوكولا مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة

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