شمال سيناء تستعد للشتاء.. تطهير الخزانات الأرضية والهرابات لتخزين مياه الأمطار.. واستكمال تنفيذ خطط تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية

- استعدادات مبكرة لموسم الشتاء في سيناء

- تطهير الخزانات الأرضية والهرابات لتخزين مياه الأمطار - إقامة سدود تعويقيه من أجل تحويل مسار مياه السيول - استكمال تنفيذ خطط تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية





رفعت محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال موسم الشتاء 2019م، تحسبا لهطول أمطار غزيرة، ووقوع سيول قادمة من الأودية بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل، بالتنسيق مع مديريات الخدمات المعنية بالسيول في المحافظة.





قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، إنه تم رفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء، حيث تقوم المحافظة باستكمال تنفيذ خطط تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش، حفاظا على الشبكة الكهربائية من التلف، علاوة علي تنفيذ عدد من الإجراءات في مقدمتها فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة علي الطرق.





أشار المحافظ إلى أن هبوب الرياح الشديدة تتسبب في سقوط الأسلاك الهوائية في المناطق الصحراوية، ما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض الأعمدة والأسلاك إلى العوامل الجوية، والتي ينتج عنها تهالك الأسلاك والأعمدة الكهرباء.





كما تواصل غرفة العمليات الرئيسية متابعة تطورات الظروف الجوية أولا بأول وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية بمجالس المدن .





إلى جانب التأكيد على تطهير الخزانات الأرضية والهرابات لإتاحة المجال أمام المواطنين لتخزين المياه ، واعادة استخدامها في الأغراض المنزلية وكذلك عمل السدود التعويقية لتحويل مسار مياه السيول الي المناطق الزراعية بهدف التوسع في المساحات الزراعية .





قال العميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مدينة العريش ، إنه تم وضع خطة لتحديد أماكن تجمع مياه الأمطار بشوارع العاصمة العريش ، والتأكيد على تسليك بالوعات الصرف لمياه الأمطار ، مشيرا إلى ان معظم بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة نتيجة جهود إدارة تحسين البيئة والصرف الصحي في متابعة تطهيرها بصورة مستمرة.





وأضاف أنه تم تجهيز سيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ، كما تم حصر بالمناطق التي يكثر فيها تواجد المياه، مشيرا الى ان معظم بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة نتيجة جهود إدارة تحسين البيئة والصرف الصحي في متابعة تطهيرها بصورة مستمرة إلى جانب عمل تطهير لمجرى وادي العريش من الزراعات للسماح لمياه السيول بالجريان في اتجاه البحر دون اي معوقات .



