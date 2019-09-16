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رياضة

الصخرة وماكينة الأهداف.. بوكي وفان دايك أصدقاء في سيلتك وأعداء بـ البريميرليج

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:22 م
تيمو بوكي وفان دايك
تيمو بوكي وفان دايك
القسم الرياضي
جعلت الظروف أصدقاء الأمس أعداء اليوم بعدما كان يلعبان فى فريق واحد صارا خصمين فى دورى واحد وفى فريقين متنافسين بعد التقائهما مرة أخري في بلد جديد.

الثنائي تيمو بوكي الفنلندي والهولندي فيرجيل فان دايك كانا يلعبان في فريق سيلتك الأسكتلندي ونجحا في الحصول على الدوري الأسكتلندي سويا ووصل الثنائي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيلتك لكنهما لم يستمرا سريعا قبل أن يرحل الهولندي إلى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ويرحل بوكي إلى صفوف بروندبي الدنماركي.

استقر فاندايك في صفوف ليفربول الإنجليزي، وانتقل بوكي إلى صفوف نوريتش سيتي الإنجليزي ليتنافسا سويا في البريميرليج.

وبعد تقديم فان دايك لمستويات هائلة، استطاع الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والمنافسة بشدة على جائزة ذا بيست لأفضل لاعب بالعالم، فيما استطاع تيمو بوكي مواصلة النجاحات الفردية له، بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى برصيد 28 هدفا، حيث استطاع المنافسة هذا الموسم على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل الفنلندي حتى 6 أهداف في 5 جولات فقط.

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