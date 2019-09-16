رسميا .. مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا لخمس مواسم

نجح نادي مانشستر يونايتد في تجديد عقده مع حارس مرمي الفريق الأول ديفيد دي خيا حتى صيف 2023 مع وجود خيار لتمديد العقد موسم إضافي.



وحسب تقارير صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عقد الحارس وصل إلى 13.3 مليون جنيه استرليني بعد خصم الضرائب كأعلي أجرا في فريق مانشستر يونايتد.



جدير بالذكر أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد صرح برغبته في تجديد عقد الحارس ورغبته في البقاء وإنهاء مشواره داخل الاولد ترافورد.