بـ بنطلون أسود ونظارة شمس..زوجة مصطفى فهمي فى إطلالة أنيقة وجذابة.. شاهد

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ستورى جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



ظهرت فيها ببنطلون طويل أسود اللون مخطط من الجانبين باللونين الأبيض والأحمر ،وتيشرت نص كم أصفر اللون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وأكملت إطلالتها بنظارة شمس، والقليل من الأكسسوار ،وفضلت عدم وضع الميكب وأكتفت بأحمر شفاه باللون البيج ،مما أعطاها مظهر أنيق وجذاب.

