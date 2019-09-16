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مرأة

متعتمديش على لون واحد .. تعرفي على أفكار جديدة في تصميم منزلك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:42 م
متعتمديش على لون
متعتمديش على لون واحد .. تعرفي على أفكار جديدة في تصميم منزل
قسم المرأة
تهتم كل فتاة بأن تجعل منزلها له طابع خاص بها، وتختلف أذواق اختيار ديكور المنزل باختلاف شخصية الفتاة، كما تتدخل الطبيعة والجو العام في تصميم المنزل.

ووفقًا لموقع mansionglobal ، نقدم نصائح لاختيار تصميم لمنزل يتمتع بالبساطة والهدوء وخلق توازن في مساحة المنزل..

دمج عناصر الطبيعة
إضافة ما نراه في الطبيعة في اختيار تصميم المنزل، يساعد في الحفاظ على التوازن بين حدود المساحة المتاحة. 

وتعتمد عملية الدمج في اختيار الألوان على وجود أكثر من لون في الغرفة الواحدة، وليس الاعتماد الكلي على لون واحد حتى وإن كان هادئًا، فكلما تنوعت الألوان بطريقة متناغمة كلما تميز تصميم منزلك بالأناقة.

فكان اختيار الألوان يتراوح ما بين الأبيض واللون الكريمي، والبني، مع وجود الخشب والمعدن والأحجار، وإضافة الجلود الطبيعية تضيف نوعًا من التناسق.

التركيز على التفاصيل
ليس من الضروري وجود عدد كبير من اللوحات على الحائط لإظهار المنزل بشكل جذاب، وإنما يجب أن تتوافق كل قطعة مع الشكل العام، والتركيز على التفاصيل التي تجذب النظر، واختيار الأحجام المناسبة لجذب النظر حتى وإن كانت قطعا صغيرة .

وإضافة لمسة فنية لأركان المنزل، تتطلب وضع لوحات احادية اللون، مع اختيار قطع اثاث كبيرة بدرجات ألوان متدرجة.

إضافة عناصر
وعند اختيار لون الغرفة بأن يكون ابيض، فأضف إليه بعض من التفاصيل التي تكسر حدة اللون الواحد مثل بعض النباتات المفضلة، ومصدر طاقة كالشموع، لخلق شعور يوحي بالدفء.

كما تلعب البساطة دورًا هامًا في التشطيبات، فمن الممكن انشاء مساحات تخزين كبيرة بأقل مساحة متاحة في الغرفة، عن طريق دمجها في الحائط او استخدام المساحة الفارغه أسفل السرير.

وبعد اختيار الألوان ووضع كل قطعة اثاث في الركن الخاص بها، يمكن استخدام مرايا بحجم كبير على إحدى الحوائط، أو الاستغناء عنها بقطعة فنية كبيرة تملأ الجزء الفارغ، ولكن باختيار مناسب من الألوان تتماشى مع كل الاختيارات.

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