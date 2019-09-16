ختام الدورة التدريبية لتطبيق نظام المحاسبة الحكومية بجامعة عين شمس

اختتمت اليوم الدورة التدريبية لتطبيق نظام المحاسبة الحكومية بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص لتحسين الأداء وتنمية موارد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



ونظمت الدورة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مركز الاستشارات المالية والمراجعة برئاسة الدكتور محمد أحمد شاهين رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، تحت إشراف الدكتور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع بهدف توحيد المفاهيم المالية والإدارية والقانونية والارتقاء وتحسين الأداء وتنمية موارد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك لوكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري وأمناء المراكز ذات الطابع الخاص ومديري الحسابات ومسئولي الشراء والتخزين بالمراكز والوحدات وذلك لمدة يومين.



وشهدت الدورة التدريبية التعريف بقانون اعتماد الموازنة، الصرف من الحسابات الدائنة والمدينة والحسابات الختامية للمراكز والوحدات الخاصة ، حالات التحصيل الإلكتروني والرد علي جميع الاستفسارات المحاسبية، حيث تم تسليم الشهادات للسادة المشاركين والذي بلغ عددهم ٧٥ مشاركا من مختلف المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.