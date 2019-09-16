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منوعات

تعرف إيه عن جامعة الدول العربية؟.. الإجابة: أنا من حلوان.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : هدير عبده
سمي شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بهذا الاسم بناء على دعوة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال فترة المد القومي في الخمسينيات بإطلاق أسماء الدول والعواصم العربية على شوارع القاهرة.

يعتبر شارع جامعة الدول العربية من أكثر الشوارع الحيوية بمحافظة القاهرة ويوجد به نادي الزمالك ويعتبر سور نادي الزمالك من أهم مناطق التسوق في حي المهندسين.

وجهت عدسة صدى البلد سؤالا لعدد من الشباب: "تعرف ايه عن جامعة الدول ولماذا سمي شارع جامعة الدول العربيه بهذا الاسم؟" .

جاءت التعليقات صادمة وساخرة ومن بينها"انا مش من مصر عشان اعرف، أنا من حلوان".

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